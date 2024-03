A Cada Quien Su Santo | Fe y fama

Linda es una famosa cantante que se encuentra en la plena cúspide de su carrera, su pareja Simón junto a su mejor amiga son los encargados de llevarle la carrera, contactos, fechas y demás; lo que no sabe es que ellos son amantes y buscan perjudicarla para quedarse con todo su dinero. Cecilia es una joven que tiene problemas fuertes económicos fuertes y no tiene trabajo. En un accidente, Linda atropella a Cecilia y para compensar su error le ofrece trabajo. Cecilia descubre a Simón con la mejor amiga de Linda, se lo dice pero ella no le cree, aunque con ayuda de San Telmo, logra abrir los ojos antes de salir afectada.