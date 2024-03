A Cada Quien Su Santo | Regreso a la dignidad

Estela recién salió de la cárcel después de haber estado ahí por algo que no hizo. Su imagen quedó manchada en el barrio y no falta quien se enteró que salió y le quiere hacer la vida de cuadritos, como es el caso de Rosalba. Estela quiere encontrar trabajo pero gracias a Rosalba no lo logra. El presidente del mercado local se compadece de ella y le da el trabajo, sin imaginar que Estela les terminaría dando una gran lección de vida a todos, incluida a Rosalba.