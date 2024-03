A Cada Quien Su Santo | Santa Margarita de mi corazón

Mar es una joven que ama bailar, aunque su abuela la apoya su madre Rosaura no tiene la misma postura y ella no sabe por qué. Tita, abuela de Mar, muere repentinamente y ella ella se siente culpable por ello, todo en su vida se comienza a complicar a partir de ello. Mar le pide a Santa Margarita que le dé una señal para saber qué es lo que tiene que hacer con su vida y se da cuenta que el baile es su pasión y tiene que vivirlo al máximo. Rosaura por fin entiende que su hija tiene que echarle ganas a lo que tanto le gusta y que no el pasará lo que a ella (terminar mal en el baile). Mar va a Londres, donde triunfa espectacularmente en el baile junto a su novio Fernando.