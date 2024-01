A Cada Quien Su Santo | San Juan Bosco, Editores

Cansada de su trabajo, Licha decide renunciar, pero su novio la convence de regresar para que sustenten los gastos de su departamento juntos. El párroco de la comunidad aconseja a Licha para que siga su propio camino y tome las mejores decisiones para su vida, ella quiere ayudar a los niños de la calle, pero no encuentra la forma precisa para hacerlo, pues no tiene el apoyo de Mauro, su novio. San Juan de Bosco le cumple su sueño a Licha, pues todo empieza a mejorar, ayuda y escribe al mismo tiempo para los pequeños que no tienen oportunidades y es premiada, ya que tiene un trabajo que ama.

