A Cada Quien Su Santo | Un milagro de San José

Tras la difícil resignación Benigno ha dejado de tener fé en San José, de quien era muy creyente su amada esposa, el señor empieza a sufrir de alzheimer y no recuerda que fiel acompañante ha perdido la vida. El señor sale de su casa para buscar a su esposa, cuando su nieto entra a su cuarto para platicar con él se da cuenta de que no está y se ha llevado sus cosas, por lo que dan aviso a las autoridades. Afortunadamente Benigno encuentra a un niño de la calle llamado José, entablan una buena conversación y lo ayuda para que no se quede solo en la calle, pues aún no logra recordar donde vive. En un encuentro con unos pandilleros Benigno recibe una puñalada, va a parar al hospital, pero gracias a un milagro de San José queda libre de todo peligro.

¡Ve aquí los capítulos completos de A Cada Quien Su Santo!