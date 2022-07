Capítulo 171 | Acorralada | Maximiliano no olvida a Diana.

Marcela está segura de que Maximiliano no olvidará nunca a Diana ni aunque estén casados. Le pedirá el divorcio pues no piensa seguir con el matirmonio fallido.

En el capítulo 171, ‘Maximiliano no olvida a Diana’: Marcela no le ha dicho sobre su embarazo a Max, pero tendrá que hacerlo pronto ya que será de alto riesgo. Por otro lado, Fedora está embarazada de Rodrigo, pero Sharon se encargará de que ese bebé no nazca.