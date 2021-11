Alexis Ayala responde a quienes lo critican por tener una novia joven.

Alexis Ayala sostiene un romance con una mujer mucho más joven que él, pero sabe responder muy bien a las críticas que le llegan por ello.

El actor aseguró que su novia lo ha hecho vivir aventuras que son nuevas para él, por lo que está muy feliz; incluso reveló que recientemente hicieron un viaje juntos.

“Me llevó a la aventura, nunca había visto nevar y me tocó ver nevar en Alaska que está sensacional. Como le digo, a caminar juntos y si puedo caminar en el mundo al lado, va a estar padre”, dijo para la cámara de Chisme No Like.

Alexis Ayala y la familia de su novia ya se conocen

Alexis Ayala reveló que las familias de él y su novia ya se conocen e incluso tienen varios planes juntos para estas fiestas de fin de año que se aproximan.

“Nos vamos a ir de Año Nuevo nosotros, nos vamos a llevar a Fernanda a un lugar que nos invitaron a ir para allá y lo demás vamos a ver cómo se nos va acomodando”.

