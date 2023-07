Amor de Familia | Capítulo 108 | Filiz terminó su tiempo en prisión.

Baris está arrepentido de no decirle la verdad a Filiz, pues sabe que está casado y aunque le prometió que estaría para ella, algo diferente le espera ahora que regrese a casa. Filiz fue absuelta, salió de prisión y puede volver con su familia, pero no todo serán buenas noticias, pues la abuela murió y Baris no aparece desde hace mucho.