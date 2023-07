Amor de Familia | Capítulo 110 | El bienestar de Zeynep

Filiz sigue buscando a Baris, pero no ha tenido éxito, no desde que salió de la prisión, pues todo ha ido de mal en peor. Hikmet fue por Zaynep a la terminal, pues está embarazada y se quedará con él, así que acondicionó la casa antigua de Baris para que vivan ahí. Filiz consiguió ayuda para buscar a Baris y pudieron dar con su paradero, pero el reencuentro no resultó como pensaba.

