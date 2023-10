Amor de Familia | Capítulo 170 | La tía Merve

Baris le dijo a Savas que no dijera nada, intentaron persuadirlo para que no le diga nada a Nihal, pero no sirvió y ahora su plan está por venirse abajo. Filiz se peleó con Rahmet, pues no quiere que su oportunidad de estudiar se pierda solo por Deniz y Baris trató de hacerla entrar en razón.

¡Ve los capítulos completos de Amor de Familia aquí!