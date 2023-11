Amor de Familia | Capítulo 191 | La infidelidad en un matrimonio

Fiko y Kiraz ya no quieren ser los cómplices de Fikri, así que decidieron caminar hacia otro camino con su tío, pero su padre tiene un nuevo plan para robar dinero. Filiz y Baris discutieron, así que él decidió irse a un simposio para que las cosas entre él y Filiz se calmaran, pero no le dijo que se iría con su ex. Tulay le mandó a Tufan una petición de divorcio, pero él se rehúsa, pues sabe que la va a recuperar.

