¡Aquí te cuento la historia detrás de la sesión de Bizarrap con Shakira!

¡El mundo de la música acaba de tener un impactante giro! Este miércoles 11 de enero, Bizarrap, el DJ del momento, lanzó una canción junto a la polémica cantante: Shakira. Si bien, es sabido que este DJ argentino rompe récords cada que lanza una colaboración, estamos seguros de que esta vez no será la excepción, ¿ya escuchaste la music session? ¡Pues aquí te explicamos el porqué de la letra... ¿O indirectas convertidas en rima? ¡Quédate al chismecito!

Todo empezó aquí...

Era 2010, unos meses antes del torneo más grande de futbol a nivel mundial. Este año, la competencia tendría lugar en Sudáfrica y para ello, Shakira fue la encargada de darle vida al himno de esta copa con su voz y convertir este torneo en toda una celebración. A pesar de que en el video musical de “Waka Waka” salen tanto la colombiana como Gerard Piqué, no fue hasta unos días antes de comenzar la gran copa de futbol que se conocieron.

Meses después de que la copa más importante del fútbol terminó, Shakira hizo oficial su relación con Piqué mediante un tuit con una foto donde presumía a “su sol”, es decir, a Gerard en marzo de 2011.

Gerard Piqué con tan sólo 23 años dejó atrás su vida de soltero, abriéndose camino a una vida tranquila y familiar, pues en 2013 nació su primero hijo, Milán y en 2015 su segundo hijo, Sasha.

Psíquico predice cómo será el futuro en la relación de Shakira y Piqué.

La primera crisis entre Shakira y Piqué.

Era 2017 cuando corrían los rumores entre pasillos sobre una posible separación entre la colombiana y el español, la cual negaron y dejaron en claro que no había tal, pues subieron una foto en familia a sus redes sociales para así desviar la atención, pero entonces, ¿cuándo se separaron?

La separación.

Eran principios de junio cuando un par de conductoras en un podcast mencionaron la posible separación entre Shakira y Piqué debido a una infidelidad por parte del defensa del Barcelona. La información corría, mientras que otras chicas sacaban a la luz pruebas de que el español las había buscado.

Programa del 2 de junio de 2022 | ¿Piqué y Shakira se divorciarán por una infidelidad?

¿Quién dejó a quién?

Mientras las horas avanzaban, más información salía a flote, pues además de las infidelidades que Piqué le había hecho a Shakira, un secreto también estaba por romper el internet. Resulta que el astro del fútbol escondía una fuerte adicción a las relaciones sexuales, la cual había intentado ser tratada por especialistas para que la relación entre la cantante y el jugador no se terminara, pero Gerard no accedió a ello. Seguro te preguntarás, ¿por qué nadie sabía sobre su adicción? Pues esto es debido a que el Piqué compraba todos los materiales que los paparazzis le sacaban al salir de fiesta o al reunirse con sus compañeros de equipo.

Programa del 7 de junio de 2022 | ¿Quién dejó a quién? ¿Shakira a Piqué?

¿Desde cuándo comenzó la separación?

A simple vista, podría parecer que Shakira y Piqué terminaron a principios de junio, pero con pruebas te podemos decir que meses antes Shakira ya estaba viendo tanto papeleo, como asuntos de la casa que tiene en Miami y que había comprado incluso antes de conocer a Piqué. Incluso, había comenzado a ver escuelas para que Milán y Sasha pudieran seguir su educación en Miami.

Programa del 8 de junio de 2022 | ¿Qué pasará con los hijos de Shakira y Piqué?

Comienza el juicio para la separación y custodia.

Los días avanzaban y las cosas se iban dificultando más entre Shakira y Piqué debido a la batalla legal por conseguir la custodia de sus hijos. Por un lado, Shakira quería alejarse de Piqué, pero no quería dejar a sus hijos sin un padre. Por otro lado, Piqué no quería aceptar el acuerdo de que Shakira se llevara a sus hijos para Miami. Aun así, Shakira puso las cartas sobre la mesa y le ofreció a Piqué ayudarlo con el 20% para cubrir la monstruosa deuda que cargaba, además de pagarle al año 5 pasajes de ida y vuelta para visitar a los niños.

Programa del 8 de julio de 2022 | Shakira le ofrece esto a Piqué.

Durante este proceso, Shakira le pidió (incluso de manera legal) a Piqué que no fuera captado por el ojo público saliendo con su nueva novia, a lo cual, Gerard accedió, pero esto no duró mucho, pues poco después fue visto con su novia en un evento público y se le comenzó a conocer con más detalle. ¿Su nombre? Clara Chía.

¿Cómo se conocieron Clara Chía y Piqué?

Además de haber sido futbolista, Gerard Piqué es empresario y fue ahí donde conoció a Clara Chía, su actual novia y su madre.

Programa del 24 de agosto de 2022 | ¡Al fin! Agarran juntos a Piqué y Clara.

El amor de Clara Chía y Piqué podría terminar.

Esta semana, Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like, se aventuró a investigar a las estrellas directamente desde España y en su viaje descubrió la razón por la cual Gerard Piqué pudo haberse quedado con Clara Chía en vez de Shakira. En el programa, Javier menciona que el tío de Clara Chía es un famoso abogado en España que cuenta con acciones del FC Barcelona, es decir, es socio del club. Recuérdese que Piqué publicó hace un par de semanas un video donde menciona que su amor por dicho club lo tiene desde que era un niño; fue así como anunció su retiro como futbolista. Pero al parecer, Gerard Piqué quiere seguir siendo parte del Barcelona, pero ahora siendo de la parte administrativa.

¡Piqué podría regresar al Barcelona! ¡Entérate aquí! | Chisme No Like

