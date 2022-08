Así en el Barrio como en el Cielo | Capítulo 10 | La pasión no ha muerto.

Expedito le confiesa su amor a Francesca y ella se burlará de él, pero sus sentimientos no cambiarán y hará algo para recuperar lo que ella más desea. El Gallo está teniendo ciertos intereses con Aurora, ella despertará y no le gustará lo que ve. María quiere sellar su amor con Octavio, pero no estará de acuerdo. Disfruta de Así en el Barrio como en el Cielo.

