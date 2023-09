Bajo el Alma | Capítulo 27 | El galán volvió a las andadas

Diego quiere saber qué pasó con Giovanna en Guadalajara, pero ella no quiere decirle para que no la juzgue. Natividad está destrozada, pues entendió que perdió a Diego, aunque realmente nunca le ha pertenecido. Lorena sufrió un accidente y aunque la llevaron de emergencia al hospital, no pudieron salvar a su bebé; Raúl se enteró y corrió a visitarla, pero ella ya no le cree y sabe que solo la está manipulando.

