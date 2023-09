Bajo el Alma | Capítulo 30 | Giovanna trabaja para Armando

Armando está jugando con Roberta, solo la está ilusionando y ella no se ha dado cuenta de todo lo que hay detrás. Gachito y Diego se pelearon por Giovanna y llegó ella para detenerlos. Conchita, Gaby y Jorge fueron a buscar a Pedro, pero no quieren darles información de él. Mientras, Quiroz está preocupado y se está preparando junto con su familia para cambiar la dirección de la empresa, pero sus planes no salieron como esperaba.

¡Revive aquí los capítulos completos de Bajo el Alma!