Bajo el Alma | Capítulo 04 | Giovanna, la justiciera

Giovanna no va a permitir que Diego le quite la oportunidad que Quiróz le dio para abrir la guardería, pero todo fue un malentendido, pues él quiere lo mismo que ella: buscar lo mejor para sus empleados. Lorena está embarazada y Raúl quiere que renuncie, pero Giovanna se dio cuenta y no dejará que suceda esa injusticia.

