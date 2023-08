Bajo el Alma | Capítulo 09 | La promesa que Giovanna le hizo a Armando

Natividad no quiere que su historia con Diego termine, pero él no ve su futuro con ella y menos ahora que conoció a Giovanna. Giovanna y su familia están preocupados, pues Gaby, su hermanita, tiene leucemia y ellos no tienen los recursos para cubrir los gastos. Armando quiere tener su primer acercamiento con Giovanna y la visitó en su casa, se hizo pasar por su amigo para que Gaby lo dejara pasar, pero su hermana se sorprendió al verlo.

