¿Hay problemas con bioserie de Chespirito por los derechos de personajes?

En EXCLUSIVA destapamos detalles de la bioserie que preparan de Chespirito, ¡aquí te contamos todos los detalles!

Chisme No Like

¡Inician las grabaciones de la bioserie del famoso actor que fue Chespirito! Chisme No Like obtiene los detalles que envuelven a dicha serie, además te contamos qué personajes ya están confirmados y quiénes no.