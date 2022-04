Capítulo 103 | Acorralada | Deborah, el bebé y la advertencia.

Deborah se reencuentra con Bruna en el hospital e intenta matarla de una vez por todas; mientras tanto, Isabel contacta a Diana para entregarle a su bebé.

En el capítulo 103 de Acorralada: Parece que el bebé de Diana está a nada de volver a sus brazos, pues Isabel no puede más con la culpa y las consecuencias de no entregarlo. Además, Bruna estuvo a punto de ser asesinada por su otra hija, Deborah, quien no dudó en ahorcarla una vez que la vio, pero no lo consiguió; ahora que ya reapareció, le advierte a Marfil que su hermana sigue viva y no murió en el incendio como todos creían.