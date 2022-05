Capítulo 133 | Acorralada | El Secreto de Confesión.

En El Secreto de Confesión: Pancholón se hace pasar por sacerdote de una iglesia y escucha lo que Caramelo oculta, pero algo lo delata y descubren su identidad.

En el capítulo 133 de Acorralada: El secreto de confesión de Caramelo no está a salvo, pues Pancholón lo escuchó todo al hacerse pasar por el sacerdote de una iglesia en Puerto Rico. Después del reencuentro con su mamá, Maximiliano se entera que su hermana, Paola, murió y trata de no mostrar dolor, sino delatará su verdadera personalidad. Marfil quiere investigar si Alejandro Salvatierra es o no es Maximiliano.