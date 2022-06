Capítulo 146 | Acorralada | El embarazo de Fiona.

Marfil se lo advirtió por las buenas, pero por las malas hará lo que sea para interrumpir el embarazo de Fiona, lo que no sabe es que todo es una mentira.

En el capítulo 146 de Acorralada: Maximiliano, arrepentido, va en busca de Diana para pedirle perdón por haber abusado de ella, pero Miguelina no lo permite. Marfil se entera de la noticia que no quería escuchar: El embarazo de Fiona, por lo que hará hasta lo imposible para que ese bebé no nazca, aunque todo es parte de un plan malvado para hacerla explotar. Pasan los días y Marcela se sigue enamorando más de Alejandro Salvatierra. Gaviota sorprende a Sharon y Quique comiéndose a besos en la oficina y decide enfrentarlos, ¿le contará a Gaby lo que sucedió?