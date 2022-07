Capítulo 161 | Acorralada | La maldad de Sharon no tiene límites.

La maldad de Sharon no tiene límites, pues le mintió a Rodrigo sobre el investigador que contrató para seguir a Fedora, pero tiene un secreto más entre manos.

En el capítulo 161, ‘La maldad de Sharon no tiene límites’, de Acorralada: Larry corre de la mansión a Marfil, pues ya no tiene nada que hacer ahí, pero Octavia la defiende y de pasó consigue que también a ella la corran. Rodrigo investiga más sobre lo que le dijo Fedora tras haber recibido las fotos con Pancholón, pero Sharon lo niega todo y se pone como la víctima, ganando terreno para separar a su papá de Gaviota. Y sucede lo peor, pues ante la discusión, Fedora no tiene más remedio que echarlos de su casa a ambos y terminar con él para siempre.