Programa del 6 de septiembre de 2022 | ¿Qué actriz se niega a salir en medios internacionales?

¡No lo podemos creer! Famosa actriz habló con los medios para que no usen más su imágen, incluso tomó medidas legales. Esto y más en Chisme No Like.

Chisme No Like Compartir Facebook

Tweet

WhatsApp

CopyLink Copiar enlace