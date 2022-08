Programa del 24 de agosto de 2022 | ¡Al fin! Agarran juntos a Piqué y Clara.

¡Te lo dijimos aquí en Chisme No Like! Salen a la luz fotos de Piqué y Clara, la mujer que conoció en su empresa y por la que dejó a Shakira. Esto a pesar de tener un acuerdo donde no se les tenía permitido, ¿qué opinará Shakira? Además, existen fuertes rumores de un posible embarazo de la española. Descubre más bombas en Chisme No Like.



¿Buscas más chismecito? Dale click AQUÍ.

¿Te perdiste del chisme? Este fue el acuerdo al que llegaron Shakira y Piqué: https://bit.ly/3AKJr3D