Chisme No Like | ¿Alejandra Guzmán ya no quiso trabajar con Fey?

A escasos días de que se anunciara la gira de Alejandra Guzmán y Fey, todo parece indicar que la gira fue cancelada, pues ambas cantantes borraron las fotos promocionales del tour que harían juntas próximamente. Además, en entrevista con Enrique Guzmán, dio declaraciones que pareciera que no Alejandra no encajó más con su coestrella, ¿tú qué opinas?

