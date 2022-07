Programa del 20 de julio de 2022 | ¡Alejandra Guzmán sigue sin responder!

¡Como te lo dijimos aquí en Chisme No Like! Empresario mexicano está en proceso de demandar a Alejandra Guzmán por incumplimiento de contrato.

Desde hace semanas un empresario mexicano ha pedido el reembolso de un show en el cual la rockera Alejandra Guzmán no se presentó. Aunque ha tratado de llegar a un acuerdo con el equipo de la cantante, no han cedido, incluso intentaron extorsionarlo pero él está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, ¿qué pasará? Descúbrelo en Chisme No Like. !

