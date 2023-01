Chisme No Like | ¡Alicia Villarreal envía contundente mensaje a Shakira!

¡Descubre esto y más en Chisme No Like! ¿A Piqué le quedó grande la loba? Chisme No Like tuvo una entrevista exclusiva con Alicia Villarreal en la cual recordamos la vez que escribió la legendaria canción contra su exesposo, Arturo Carmona. La cantante explicó cómo había sido su vida después de lanzar “Te Quedó Grande La Yegua”, uno de sus grandes éxitos dedicada a Arturo. Por ello, le preguntamos a la cantante qué opinaba sobre la tiradera de Shakira a Piqué y le dio unas advertencias, puesto que Alicia habla desde su experiencia. Villarreal comentó que Shakira podría arrepentirse y le podría afectar en un futuro a ella y a su familia.

¿Tú qué opinas sobre la tiradera? ¿Crees que Shakira hizo lo correcto al desahogarse así? ¡Te leo en mis redes sociales!

