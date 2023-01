Chisme No Like | ¿Asesinato? ¡Amigo de Maradona hace fuertes declaraciones!

¡Descubre esto y más en Chisme No Like! Tuvimos en exclusiva una entrevista con el que fuera mejor amigo de Diego Armando Maradona y nos habló de su muerte. Dentro de la entrveista, comentó que para él había sido extraña la muerte del futbolista ya que para él, alguien pudo haberlo matado. Mencionó que Maradona debía vivir al menos unos 20 años más de los que tenía, además de que su familia no lo cuidaba bien. Recuérdese que en noviembre paso cumplió apenas 2 años del triste fallecimiento del gran astro del fútbol argentino y una leyenda mundialista, pero, ¿tú qué opinas? ¡Te leo en mis redes sociales!



