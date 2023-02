Chisme No Like | Ana María Alvarado acusa a Maxine Woodside de despedirla.

¡Descubre esto y más en Chisme No Like! ¡Explotó la bomba entre Maxine Woodside y Ana María Alvarado! Ana comunicó mediante sus redes sociales que Maxine la había emitido después de más de 30 años ininterrumpidos trabajando juntas. Horas más tarde, Maxine Woodside se pronunció en contra del mensaje que Ana había dado y mencionó que todo lo que dijo era falso, que no la había despedido y que el programa seguiría como siempre. Muchas personas creyeron que Maxine había despedido a Ana debido a la información falsa que dio acerca de la muerte del hijo de Woodside meses atrás, pero al parecer, la empresa habría despedido a Ana María para después re contratarla, la diferencia sería que trabajaría con un sueldo diferente, pues sería más bajo. Pero algo no nos convence y estamos seguros de que alguien de ellas dos está mintiendo, así que no te despegues del programa, pues averiguaremos quién está diciendo la verdad y quién no. ¿Tú qué opinas? ¡Te leo en mis redes sociales!

