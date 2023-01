Chisme No Like | ¿Por qué Anel Noreña ocultó la muerte de su hermana?

¡Descubre esto y más en Chisme No Like! Los reflectores se voltearon hacia Anel Noreña la vedette y exesposa de José José, pero, ¿por qué? Resulta que hace poco, Anel llevó a su hermana Gabriela a su casa. Gabriela estaba delicada de salud ya que había estado consumiendo sustancias ilícitas. La situación se complicó ya que Gabriela falleció, pero Anel nunca avisó a los familiares de su hermana.

Chisme No Like quiso conseguir una entrevista con un sobrino de Anel, pero declinó la invitación por temor a provocar una ola de problemas entre familiares y su propia tía, ¿Anel lo habrá amenazado? ¿Por qué o qué es lo que quiere ocultar? ¡Te leo en mis redes sociales!



¿Buscas más chismecito? Dale click AQUÍ.