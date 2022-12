Programa del 6 de diciembre de 2022 | ¡Anel Noreña vuelve a causar revuelo!

La exesposa de José José, Anel Noreña ha dado de qué hablar por causar polémica en sus últimas apariciones, y esta vez no fue la excepción, ya que entre gritos, empujes y golpes, la actriz salió del evento donde fue invitada para la inauguración. Posteriormente, su staff salió a rendir declaraciones, pues algunos reporteros resultaron agredidos durante el zafarrancho. Esto y más solo en Chisme No Like!

