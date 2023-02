Chisme No Like | ¡Así entrena Thalía para cazar animales con Tommy Mottola!

¡Descubre esto y más en Chisme No Like! Actualmente, una de las mejores formas de descubrir el estilo de vida de alguien, es revisando sus redes sociales, como prueba de ello tenemos a Thalía, pero, ¿por qué? Pues resulta que Chisme No Like abrió una investigación y se dio cuenta de que la cantante practica tiro con arco para cuando sale de caza con su esposo Tommy Mottola, quien también se jacta de ser gran seguidor de este deporte. ¡Te leo en mis redes sociales!

Durante estos días, hemos descubierto el siniestro pasatiempo que Tommy Mottola y su esposa tienen: cazar animales, ¿tú qué opinas?

