Programa del 21 de diciembre de 2022 | ¡Así reaccionó Poncho Herrera!

¡RBD anunció su regreso próximamente! Mediante redes sociales, los exintegrantes de RBD anunciaron el regreso de la banda, pero los fans no vieron respuesta alguna de Poncho Herrera, hasta ahora con un tuit que pareciera ser de burla, ¿tú qué opinas? Además, el gran hit de Bellakath fue retirado de algunas plataformas por ser un supuesto plagio. Esto y más solo en Chisme No Like!

¿Buscas más chismecito? Dale click AQUÍ.