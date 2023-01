Chisme No Like | Bertha Ocaña pide ayuda a la Interpol para resolver caso.

¡Descubre esto y más en Chisme No Like! ¡Caso de Octavio Ocaña podría ser apoyado por la Interpol! Desde hace meses, la familia Ocaña se ha encargado de investigar por sus propios medios la muerte de Octavio. Entre las investigaciones, uno de los resultados arrojó que no había sido accidental su muerte, sino que había sido asesinato.

Unos meses atrás, Bertha dio a conocer que habían agarrado a uno de los implicados en el asesinato de su hermano, pero aún quedaba un implicado por atrapar.

El prófugo que buscan fue el homicida, ya que él fue quien jaló el gatillo y habría ocasionado la muerte del actor Octavio Ocaña. Debido a que no han podido dar con su paradero, Bertha pidió apoyo de la Interpol para levantar una ficha roja para atrapar al asesino de Octavio. ¿Tú qué opinas? ¡Te leo en mis redes sociales!

