Programa del 2 de agosto de 2022 | Captamos a Luis Miguel y Paloma Cuevas en España.

¡Aquí las tenemos en exclusiva! Chisme No Like pudo captar a Luis Miguel y a su conquista actual, Paloma Cuevas, en un lujuso restaurante de Madrid, España mientras degustaban de algunas bebidas y aperitivos en lo que parecía ser una cita romántica. Descubre más en Chisme No Like.



Dale un vistazo a nuestras bombas AQUÍ