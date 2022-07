Programa del 18 de julio de 2022 | Chyno Miranda ¡¿en rehabilitación?!

¡Chisme No Like te lo dijo! Por meses hemos dado seguimiento al caso de Chyno Miranda, incluso cuando ingresó a una clínica privada. ¡Aquí te contamos!

Chisme No Like

Tras meses de investigación sobre lo que pasaba en la vida de Chyno Miranda y lo poco que su ex Natasha Araos dejaba ver en redes sociales, en Chisme No Like te dijimos que Chyno había ingresado a una clínica de rehabilitación. Este día te mostraremos pruebas de cómo se encuentra actualmente en dicho lugar. ¡Descubre más en la Brújula del Espectáculo!

¡Échale un vistazo a nuestras demás bombas DANDO CLICK AQUÍ !