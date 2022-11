Programa del 3 de noviembre de 2022 | Chyno Miranda recuperó su libertad.

¡Chisme No Like lo logró! Tras meses de investigación sobre la difícil situación por la que Chyno Miranda atravesaba y después de estar privado de su libertad por culpa de una prima que se aprovechó de la situación para beneficiarse, Chyno al fin salió de la clínica donde lo mantenían bajo condiciones precarias. ¡Descubre más bombas en Chisme No Like!

