Programa del 19 de diciembre de 2022 | ¡Chyno Miranda rompe el silencio!

¡Te lo dijimos! Chisme No Like siempre te dijo la verdad. Chyno Miranda habló ante las cámaras y contó los horrores que vivió dentro de una clínica de rehabilitación, además de dar los nombres de las personas que estuvieron implicadas en este duro proceso. Por si fuera poco, Chyno agradeció a Chisme No Like y Javier Ceriani por llevar a cabo la investigación y desenmascarar a sus agresores. Esto y más solo en Chisme No Like!

¿Buscas más chismecito? Dale click AQUÍ.