Chisme No Like | ¡Podrían lanzar colaboración Paquita la del Barrio y Shakira!

¡Descubre esto y más en Chisme No Like! ¡Sigue siendo tendendencia! El nombre de Shakira sigue siendo tema en las conversaciones y ahora más entre el pueblo mexicano. Esto luego de que la mítica cantante Paquita la del Barrio le comunicara mediante un video en redes sociales a la cantante colombiana, Shakira, su apoyo por la difícil situación que ha estado sufriendo desde hace casi un año con su ahora expareja Gerard Piqué. Recuérdese que las letras de las canciones de Paquita son sobre despecho. Incluso, en la entrevista que le hizo Chisme No Like, mencionó que está a disposición de otros cantantes por si quisieran hacer una colaboración, ¿tú que opinas? ¡Te leo en mis redes sociales!



¿Buscas más chismecito? Dale click AQUÍ.