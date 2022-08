Programa del 14 de agosto de 2022 | ¡Contactamos a Mau Nieto tras ser denunciado!

Después de que Melissa Yamel hiciera una denuncia pública contra el comediante Mau Nieto por abusar de ella en 2018, conseguimos contactarnos con él, a lo que respondió tajantemente su manager que no podía hablar del caso ya que había un proceso legal detrás y se defendió mostrando la declaración de un supuesto testigo. Descubre más en Chisme No Like.



Dale un vistazo a nuestras bombas AQUÍ