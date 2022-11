Programa del 17 de noviembre de 2022 | ¡Denuncian a Lorena Sevilla por fraude!

La actriz se ha visto envuelta en un escándalo, ya que mucha gente está quejándose de su padre y hermana, los cuáles resultaron ser un par de defraudadores. Tuvimos en exclusiva a una víctima de su padre, la cuál fue defraudada junto con su esposo por la compra de una camioneta que no se encontraba con sus papeles en regla. ¡Esto y más solo en Chisme No Like !

