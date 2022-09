Programa del 8 de septiembre de 2022 | Desenmascarando a Carlos Bonavides.

Después de fingir un infarto en un programa en vivo y abrirse ante los medios y cientos de personas para decir que “se encuentra desempleado”, Chisme No Like investigó ¡y descubrió la verdad! El actor recibe un pago mensual por el puesto de Concejal en la alcaldía Azcapotzalco, ¿trató de victimizarse? Descubre más bombas en Chisme No Like.



