Programa del 18 de noviembre de 2022 | ¡El “Doctor Duque” vuelve a estar bajo la mira!

¡'La Fiscalía del Espectáculo’ no deja ir una! El famoso ‘Doctor Muerte’ regresó a nuestra mira, pues tras haber sido detenido, el pseudo cirujano escapó de las autoridades. Aunque actualmente se encuentra prófugo de la justicia, su familia fue detenida y denunciada por ‘Rey Grupero’ y fue así como se dieron cuenta del parentesco con Duque. ¡Esto y más solo en Chisme No Like !

¿Buscas más chismecito? Dale click AQUÍ .

¿Verónica y Eric del Castillo fueron víctimas del “Dr. Duque”?