Programa del 30 de diciembre de 2022 | El infierno de Chyno Miranda, la historia.

¡Lo viste aquí en Chisme No Like! Por meses hemos investigado todo lo que hay detrás de Chyno Miranda y su enfermedad. Además, te contamos de principio a fin lo que tuvo que pasar dentro de la clínica donde fue internado en contra de su voluntad. ¡Esto y más solo en Chisme No Like!

¿Buscas más chismecito? Dale click AQUÍ.