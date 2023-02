Chisme No Like | Ex amigos de Antonio Berumen rompen el silencio.

¡Descubre esto y más en Chisme No Like! Los meses siguen corriendo y las denuncias en contra de Antonio Berumen siguen saliendo y quedan sin solución, pues a pesar de los citatorios en la corte, Toño Berumen no se ha presentado, pero fue gracias a la entrevista que tuvimos con Ragazzi, uno de los grupos que dirigió Antonio Berumen hace algunos años, que rompieron el silencio y se pronunciaron en contra de su ahora ex manager y a favor de las víctimas, pero ¿tú qué opinas? ¡Te leo en mis redes sociales!

