Los ex amores de Nadia Ferreira, la actual esposa de Marc Anthony.

Una de las parejas que más nos emocionó este 14 de febrero fueron Marc Anthony y Nadia Ferreira con su tierna imagen del baby bump, pero, ¿quién es Nadia Ferreria? ¡Quédate y te cuento! Además, aquí te digo quiénes han sido sus ex amores.

Espera... Pero, ¿quién es Nadia Ferreira?

Nadia Ferreira se ha vuelto un nombre más conocido desde que anunció su relación con el cantante Marc Anthony y más ahora que en enero de este año se casaron. La boda fue muy sonada, pues juntó a muchas celebridades nacionales e internacionales de gran talla.

Este 14 de febrero, la feliz pareja publicó una fotografía en sus redes sociales donde anuncian su embarazo, o al menos el primero de Nadia y el séptimo de Marc Anthony.

Pero, a todo esto... ¿qué hace nadia? ¿Por qué es famosa?

Nadia Ferreria nació en Paraguay el 10 de mayo de 1999. Nadia comenzó su vida en el modelaje cuando tenía tan solo 13 años de edad y quedó en tercer lugar en el concurso de Miss Teen Universe 2015, además de haber piso actualmente ya varias de las pasarelas más famosas mundialmente.

¿Quiénes son sus ex parejas?

Si bien, la modelo se ha visto relacionada con un paraguayo en 2018 y con Marc Anthony a partir de 2021, Chisme No Like descubrió en una investigación que Ferreira ya ha estado antes con hombres mucho mayores que ella, esto antes incluso de conocer a Marc. Aunque ambos se muestran felices en redes, también han sido criticados fuertemente por varios internautas, pues la diferencia de edad entre ambos es de 31 años.

Sin embargo, y aunque la diferencia de edades entre uno y otro te parezca abismal, no es el hombre con el que más años se ha llevado, pues previamente había estado con un empresario guatemalteco de 77 años cuando ella tenía una muy corta edad. Además, su amorío se dio a conocer, pues colgaron una manta donde la tachaban de “roba maridos”, a lo que ella se defendió diciendo que “la gente es muy mala” y demás cosas, dando entender que lo que le decían era por celos de que empezaba a crecer en el mundo del modelaje.

Peeeero bueno, ¿tú qué opinas?