Chisme No Like | Hospitalizan de emergencia a Clara Chía, ¿por qué?

¡Descubre esto y más en Chisme No Like! ¡Lo supiste aquí con Elisa Beristain y Javier Ceriani! En el programa de ayer te mostramos imágenes exclusivas de Clara Chía, novia de Piqué en un spa. Recientemente, la chica ha sido blanco de críticas, pues se le ha visto bastante cambiada y se sospecha que debido al hate que ha sufrido desde el año pasado que se dio a conocer la relación con Piqué, hay teorías de que Clara Chía se ha hecho arreglos estéticos por inseguridades que se le han creado.

Ayer en el programa mencionamos que se le había visto en un negocio de Barcelona haciéndose un tratamiento facial, dichas imágenes son exclusivas de Chisme No Like, pues nos las proporcionó una fuente cercana y veraz. Pero más tarde, al salir del establecimiento, tuvo que ser ingresada de emergencia con el psiquiatra debido a un ataque de ansiedad por toda la presión que ha experimentado durante estos meses. ¿Tú qué opinas? ¡Te leo en mis redes sociales!

