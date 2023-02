Chisme No Like | Jorge Ortiz de Pinedo habla sobre el supuesto trasplante.

¡Descubre esto y más en Chisme No Like! Jorge Ortiz de Pinedo habló sobre su estado de salud y el supuesto trasplante que una revista mencionó mediante una nota sobre el actor, pero, ¿es cierto que necesita el trasplante? ¡Pues no! El actor dice estar bien, a pesar de su enfermedad (EPOC), el actor se mantiene estable y viajando de Acapulco a Miami cada cierto tiempo. Desmintió necesitar un trasplante, aunque le comentó a los doctores que le interesaba entrar a una lista para recibirlo solo para mejorar su estado de salud. ¿Tú qué opinas? ¡Te leo en mis redes sociales!

