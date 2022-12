Programa del 8 de diciembre de 2022 | ¿Juan Vidal arremete contra Niurka?

Tras las declaraciones que Niurka, mejor conocida como “La Mujer Escándalo” dio acerca de su ex, Juan Vidal atacándolo y amenazándolo con hacerle santería, así es como el actor respondió a las acusaciones que Niurka hizo sobre cómo es en una relación. ¡Esto y más solo en la brújula del espectáculo: Chisme No Like!

