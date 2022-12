Programa del 5 de diciembre de 2022 | ¡Larry Ramos tuvo más víctimas!

¡Chisme No Like no quita el dedo del renglón! Aunque Larry Ramos se encuentra prófugo, recientemente se dio a conocer una nueva víctima, ¿de quién se trata?

